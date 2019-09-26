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В МИД прокомментировали возможное лишение права доступа Украине в зал ПАСЕ

Киев • УНН

 • 17246 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал возможное лишение права Украины присутствовать на осенней сессии ПАСЕ. Соответствующий текст он изложил в своем Twitter, передает УНН.

В МИД прокомментировали возможное лишение права доступа Украине в зал ПАСЕ

"Кажется те, кто вернул Россию в ПАСЕ пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская делегация не представила полномочия на утверждение в ходе осенней сессии ПАСЕ, но не исключено, что она подаст их на следующую сессию.

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