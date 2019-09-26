В МИД прокомментировали возможное лишение права доступа Украине в зал ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал возможное лишение права Украины присутствовать на осенней сессии ПАСЕ. Соответствующий текст он изложил в своем Twitter, передает УНН.
"Кажется те, кто вернул Россию в ПАСЕ пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии.
Напомним, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская делегация не представила полномочия на утверждение в ходе осенней сессии ПАСЕ, но не исключено, что она подаст их на следующую сессию.