У МЗС назвали перемогою гуманізму скасування запрошення для рф і білорусі від Нобелівського фонду

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«Перемога гуманізму. Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості.

Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло», - написав Ніколенко на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що послів росії і білорусі знову запрошено на банкет у Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівських премії.

Однак 2 вересня Фонд повідомив, що вирішив скасувати запрошення. Окрім послів рф та білорусі, скасовано також запрошення посла Ірану.