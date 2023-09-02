У МЗС назвали перемогою гуманізму скасування запрошення для рф і білорусі від Нобелівського фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко назвав перемогою гуманізму скасування Нобелевським Фондом запрошень для послів рф та білорусі, повідомляє УНН.
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«Перемога гуманізму. Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості.
Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло», - написав Ніколенко на своїй сторінці у Фейсбук.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що послів росії і білорусі знову запрошено на банкет у Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівських премії.
Однак 2 вересня Фонд повідомив, що вирішив скасувати запрошення. Окрім послів рф та білорусі, скасовано також запрошення посла Ірану.