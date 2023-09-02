В МИД назвали победой гуманизма отмену приглашения для россии и беларуси на Нобелевскую премию

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«Победа гуманизма. Фонд Нобеля отменил свое решение о приглашении послов России и Беларуси на церемонию награждения Нобелевской премии в Стокгольме. Спасибо всем, кто требовал восстановления справедливости.

Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло», - написал Николенко на своей странице в Facebook.

Напомним

Ранее сообщалось, что послов россии и беларуси вновь приглашены на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевской премии.

Однако 2 сентября Фонд сообщил, что решил упразднить приглашение. Кроме послов России и Беларуси, отменено также приглашение посла Ирана.