В МИД назвали победой гуманизма отмену приглашения для россии и беларуси на Нобелевскую премию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал победой гуманизма отмену Нобелевским Фондом приглашений для послов России и Беларуси, сообщает УНН.
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«Победа гуманизма. Фонд Нобеля отменил свое решение о приглашении послов России и Беларуси на церемонию награждения Нобелевской премии в Стокгольме. Спасибо всем, кто требовал восстановления справедливости.
Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло», - написал Николенко на своей странице в Facebook.
Напомним
Ранее сообщалось, что послов россии и беларуси вновь приглашены на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевской премии.
Однако 2 сентября Фонд сообщил, что решил упразднить приглашение. Кроме послов России и Беларуси, отменено также приглашение посла Ирана.