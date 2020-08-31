У МВС заявили, що ЦЕКК назвали експертизу щодо Кузьменко об’єктивною

Таке рішення було прийнято сьогодні, 31 серпня, під час засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (ЦЕКК) при Міністерстві юстиції України, повідомили в МВС.

“Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко ініціював розгляд про дисциплінарну відповідальність судових експертів КНДІСЕ (Київського науково-дослідного інституту судових), які проводили експертизу у кримінальних провадженнях, пов’язаних зі смертю Шеремета П. Г.”, — повідомили у пресцентрі

Так, згідно з висновком ЦЕКК експерти КНДІСЕ “не вийшли за межі компетенції, провели повне дослідження, надали обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок”, повідомили у міністерстві.

“Варто зазначити, ЦЕКК оцінювала не суть експертних висновків, а дотримання процедур. За результатами оцінювання дотримання процедур у комісії виникли певні зауваження. Питання про оскарження рішення ЦЕКК буде вирішено після його отримання”, — повідомили у пресцентрі МВС.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва призначив розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на 4 вересня.

Так, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.