У МВС Румунії пояснили дії жандармів в ході акції протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Співробітники румунських правоохоронних органів не порушували закон, тому що під час мітингу вони діяли проти “хуліганів, які атакували державну владу”. Про це заявила глава МВС Румунії Кармен Дан. Її слова опубліковані на сайті відомства. Так вона прокоментувала кримінальну справу, яку було порушено через дії жандармів в ході акції протесту в Бухаресті в ніч на 11 серпня, передає УНН.
Вона зазначила, що в ході акції протесту зіткнення були не між жандармами і мирними громадянами, які вийшли протестувати, а проти “хуліганів”. Дан нагадала, що жандармерія Румунії володіє законними повноваженнями забезпечувати безпеку громадян, захищати держустанови і відновлювати громадський порядок. Дан сказала, що “в будь-якій іншій європейській державі, де такі насильницькі конфлікти відбуваються частіше, ніж в Румунії, держава активно втручається в відновлення громадського порядку і безпеки”.
Глава МВС Румунії заявила, що протестуючі “тиснули на жандармерію” і кидалися в співробітників правоохоронних органів різними об’єктами. Вона зазначила, що президент Румунії Клаус Йоханніс назвав дії жандармом жорсткими. “Про законність дій жандармерії не президент повинен судити, а військова прокуратура”, — сказала Дан.
Як повідомляв УНН, прокуратура у Румунії відкрила кримінальну справу щодо дій жандармерії та інших інцидентів, які сталися напередодні ввечері на площі Вікторія у Бухаресті.