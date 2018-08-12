В МВД Румынии объяснили действия жандармов в ходе акции протеста

Она отметила, что в ходе акции протеста столкновения были не между жандармами и мирными гражданами, которые вышли протестовать, а против “хулиганов”. Дан напомнила, что жандармерия Румынии обладает законными полномочиями обеспечивать безопасность граждан, защищать госучреждения и восстанавливать общественный порядок. Дан сказала, что “в любом другом европейском государстве, где такие насильственные конфликты происходят чаще, чем в Румынии, государство активно вмешивается в восстановление общественного порядка и безопасности”.

Глава МВД Румынии заявила, что протестующие “оказывали давление на жандармерию” и кидались в сотрудников правоохранительных органов разными объектами. Она отметила, что президент Румынии Клаус Йоханнис назвал действия жандармом жесткими. “О законности действий жандармерии не президент должен судить, а военная прокуратура”, — сказала Дан.

Как сообщал УНН, прокуратура в Румынии возбудила уголовное дело относительно действий жандармерии и других инцидентов, которые произошли накануне вечером на площади Виктория в Бухаресте.