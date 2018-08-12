В МВД Румынии объяснили действия жандармов в ходе акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Сотрудники румынских правоохранительных органов не нарушали закон, так как во время митинга они действовали против “хулиганов, которые атаковали государственную власть”. Об этом заявила глава МВД Румынии Кармен Дан. Ее слова опубликованы на сайте ведомства. Так она прокомментировала уголовное дело, которое было возбуждено из-за действий жандармов в ходе акции протеста в Бухаресте в ночь на 11 августа, передает УНН.
Она отметила, что в ходе акции протеста столкновения были не между жандармами и мирными гражданами, которые вышли протестовать, а против “хулиганов”. Дан напомнила, что жандармерия Румынии обладает законными полномочиями обеспечивать безопасность граждан, защищать госучреждения и восстанавливать общественный порядок. Дан сказала, что “в любом другом европейском государстве, где такие насильственные конфликты происходят чаще, чем в Румынии, государство активно вмешивается в восстановление общественного порядка и безопасности”.
Глава МВД Румынии заявила, что протестующие “оказывали давление на жандармерию” и кидались в сотрудников правоохранительных органов разными объектами. Она отметила, что президент Румынии Клаус Йоханнис назвал действия жандармом жесткими. “О законности действий жандармерии не президент должен судить, а военная прокуратура”, — сказала Дан.
Как сообщал УНН, прокуратура в Румынии возбудила уголовное дело относительно действий жандармерии и других инцидентов, которые произошли накануне вечером на площади Виктория в Бухаресте.