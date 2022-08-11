У мзс рф заявили, що Швейцарія не може представляти інтереси України в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У мзс рф заявили, що Швейцарія нібито не може представляти інтереси України в росії, бо "втратила" свій нейтральний статус, приєднавшись до санкцій проти рф. Такі слова заступника директора департаменту інформації та друку мзс рф івана нечаєва цитують росЗМІ, передає УНН.
За словами нечаєва, Швейцарія вже давно цікавилися думкою москви про можливе представництво інтересів України в рф і навпаки.
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"Ми чітко відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може виступати ні посередником, ні представником інтересів", - сказав він.
Доповнення
МЗС України раніше повідомило, що досягло принципової домовленості зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території росії.
У червні президент Швейцарії Іньяціо Кассіс повідомляв, що Швейцарія може почати надавати консульські послуги рф та Україні.
Україна розірвала дипломатичні відносини із росією 24 лютого.