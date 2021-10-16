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У МОЗ заявили, що 7-10% хворих на COVID-19 — це діти

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В Україні серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 нині 7-10% складають діти, повідомив в інтерв’ю україномовному виданню "Радіо Свобода" (фінансується Конгресом США) міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, цей показник відповідає тому, що був навесні, передає УНН

Цитата

“Зараз в нас по кількості, здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, і в статистику потрапляють діти. І в школах ми бачимо, що діти хворіють. Але якщо ми подивимося у відсотковому відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що в нас — діапазон 7-10%. Як було навесні, так і зараз. Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме в дитячий вік, від 0 до 18 років, в Україні не зареєстровано”, — заявив міністр.

“Оскільки в реанімаціях сьогодні — переважно люди похилого віку, люди старші за 60 років. Якщо ми подивимося картину летальності, то ми бачимо, що 80% летальних випадків — серед людей 60+. Тому це для нас пріоритетна група. І ми направляємо всі зусилля, щоб вакцинувати саме людей похилого віку, 60+, але при цьому вакцинуємо усіх — від 18 до 60. Для 60+ ми навіть зараз відкрили і пункти щеплення в кабінетах „Укрпошти“, люди пенсійного віку найчастіше відвідують ці установи, для того, щоб наблизити послугу”, — сказав голова МОЗ.

Нагадаємо

За даними МОЗ, в Україні за минулу добу виявили 12 983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 105 дітей і 204 медпрацівники.

Українські Національні Новини

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