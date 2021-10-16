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В Минздраве заявили, что 7-10% больных COVID-19 - это дети

В Минздраве заявили, что 7-10% больных COVID-19 - это дети

Киев  •  УНН

 • 15844 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украине среди больных коронавирусной болезни COVID-19 в настоящее время 7-10% составляют дети, сообщил в интервью украиноязычному изданию "Радио Свобода" (финансируется Конгрессом США) министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, этот показатель соответствует тому, что был весной, передает УНН.

Цитата

“Сейчас у нас по количеству, кажется, будто происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, и в статистику попадают дети. И в школах мы видим, что дети болеют. Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас — диапазон 7-10%. Как было весной, так и сейчас. То есть существенного сдвига заболеваемости именно в возраст от 0 до 18 лет, в Украине не зарегистрировано”, — заявил министр.

“Поскольку в реанимации сегодня — преимущественно пожилые люди, люди старше 60 лет. Если мы посмотрим картину летальности, то мы видим, что 80% летальных случаев — среди людей 60+. Поэтому это для нас приоритетная группа. И мы направляем все усилия, чтобы вакцинировать именно пожилых людей, 60+, но при этом вакцинируем всех — от 18 до 60. Для 60+ мы даже сейчас открыли и пункты прививки в кабинетах „Укрпошти“, люди пенсионного возраста чаще всего посещают эти учреждения для того, чтобы приблизить услугу”, — сказал глава Минздрава.

Напомним

По данным Минздрава, в Украине за минувшие сутки обнаружили 12 983 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 1105 детей и 204 медработника.

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