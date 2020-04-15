У МОЗ застерегли від відвідин стоматологів під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Надання планової стоматологічної допомоги під час карантину, запровадженого в Україні через пандемію коронавірусу, піддає ризику пацієнтів і лікарів. На цьому наголошує Міністерство охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Стоматологічні послуги передбачають близький контакт, який може призвести до зараження пацієнта або медпрацівника коронавірусом. На період дії карантину заклади охорони здоров’я мають тимчасово припинити планові прийоми. Винятки становлять ургентні (невідкладні) випадки", - повідомили у міністерстві.
Водночас, за даними МОЗ, 9 квітня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області було ухвалено неправомірне рішення про скасування заборони на надання планової стоматологічної допомоги під час епідемії.
"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив керівнику ліквідаційних робіт у Львівській області, що це є грубим порушенням карантину. Встановлені рекомендації та правила карантину, мають виконуватися всіма без винятку медичними установами та лікарями, допоки зберігається небезпека поширення COVID-19", - підкреслили у МОЗ.
Нагадаємо, на думку Степанова, результати аудиту системи охорони здоров'я України, станом на сьогодні, викликає занепокоєння.