Аудит системи охорони здоров'я України викликає занепокоєння - Степанов

“Так як з 1 квітня у нас все фінансування вторинної ланки йде через Національну службу здоров’я України, а вторинна ланка - це всі лікарні: міські, районні лікарні, третинна ланка — це обласні лікарні. Вони всі фінансуються зараз через НСЗУ. В умовах COVID-19 це було дуже важливо, і ми цю роботу почали з Національною службою здоров’я”, — сказав Степанов.

З його слів, МОЗ комунікує з департаментами охорони здоров’я, з лікарнями, дивиться, які прогнози по зарплатах для лікарів, які прогнози щодо решти питань, яким є забезпечення обладнання, усі процеси, які проходять в системі охорони здоров’я.

“Поки ті сигнали і цифри, які ми бачимо, викликають занепокоєння, але ми продовжуємо аудит”, — сказав міністр.

Нагадаємо, у МОЗ почали аудит системи охорони здоров’я.