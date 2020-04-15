Аудит системи охорони здоров'я України викликає занепокоєння - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Результати аудиту системи охорони здоров'я України станом на сьогодні викликають занепокоєння. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Так як з 1 квітня у нас все фінансування вторинної ланки йде через Національну службу здоров’я України, а вторинна ланка - це всі лікарні: міські, районні лікарні, третинна ланка — це обласні лікарні. Вони всі фінансуються зараз через НСЗУ. В умовах COVID-19 це було дуже важливо, і ми цю роботу почали з Національною службою здоров’я”, — сказав Степанов.
З його слів, МОЗ комунікує з департаментами охорони здоров’я, з лікарнями, дивиться, які прогнози по зарплатах для лікарів, які прогнози щодо решти питань, яким є забезпечення обладнання, усі процеси, які проходять в системі охорони здоров’я.
“Поки ті сигнали і цифри, які ми бачимо, викликають занепокоєння, але ми продовжуємо аудит”, — сказав міністр.
Нагадаємо, у МОЗ почали аудит системи охорони здоров’я.