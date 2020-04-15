Аудит системы здравоохранения Украины вызывает беспокойство - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Результаты аудита системы здравоохранения Украины на сегодня вызывают беспокойство. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Так как с 1 апреля у нас все финансирование вторичного звена идет через Национальную службу здоровья Украины, а вторичное звено - это все больницы городские, районные больницы, третичное звено - это областные больницы. Они все финансируются сейчас из НСЗУ. В условиях COVID-19 это было очень важно, и мы эту работу начали с Национальной службой здоровья", - сказал Степанов.
По его словам, Минздрав коммуницирует с департаментами здравоохранения, с больницами, смотрит, какие прогнозы по зарплатам для врачей, прогнозы по остальным вопросам, которым является обеспечение оборудованием, все процессы, которые проходят в системе здравоохранения.
"Пока те сигналы и цифры, которые мы видим, вызывают беспокойство, но мы продолжаем аудит", - сказал министр.
Напомним, в Минздраве начали аудит системы здравоохранения.