У МОЗ розповіли, в яких областях зафіксували найбільший добовий приріст хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Найбільше хворих на COVID-19 за добу зафіксували у Чернівецькій та Харківській областях, а також місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області - 72, Харківській області - 41, а також у місті Київ - 52 випадки", - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, станом на вчора, найбільший добовий приріст у МОЗ зафіксували у Харківській, Чернівецькій та Вінницькій областях.