У МОЗ розповіли, в яких областях зафіксували найбільший добовий приріст хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області - 72, Харківській області - 41, а також у місті Київ - 52 випадки", - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, станом на вчора, найбільший добовий приріст у МОЗ зафіксували у Харківській, Чернівецькій та Вінницькій областях.