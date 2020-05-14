В Минздраве рассказали, в каких областях зафиксировали самый большой суточный прирост больных на COVID-19

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 72, Харьковской области - 41, а также в городе Киев - 52 случая", - сказал Максим Степанов.

Напомним, по состоянию на вчера, крупнейший суточный прирост в Минздраве зафиксировали в Харьковской, Черновицкой и Винницкой областях.