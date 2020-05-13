У МОЗ назвали області з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 49, Чернівецькій області – 48 та у Вінницькій області – 48. Також у Києві 30 випадків", - розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 13 травня зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 - летальні.