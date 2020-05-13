У МОЗ назвали області з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. За останню добу найбільше людей захворіло на COVID-19 у Харківській, Чернівецькій та Вінницькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 49, Чернівецькій області – 48 та у Вінницькій області – 48. Також у Києві 30 випадків", - розповів Степанов.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 13 травня зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 - летальні.