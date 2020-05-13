В Минздраве назвали области с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. За последние сутки больше всего людей заболели на COVID-19 в Харьковской, Черновицкой и Винницкой областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 49, Черновицкой области - 48 и в Винницкой области - 48. Также в Киеве 30 случаев", - рассказал Степанов.
Напомним, в Украине на 9:00 13 мая зафиксировано 16425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 - летальные.