В Минздраве назвали области с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 49, Черновицкой области - 48 и в Винницкой области - 48. Также в Киеве 30 случаев", - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине на 9:00 13 мая зафиксировано 16425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 - летальные.