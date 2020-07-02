У МОЗ розповіли, у скількох лабораторіях в Україні роблять ІФА-тести

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КИЇВ. 2 липня. УНН. В Україні 175 лабораторій почали проводити тестування методом імуноферментного аналізу. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

“Міністерство охорони здоров’я продовжує вживати заходів щодо розширення потужностей та лабораторних спроможностей нашої системи охорони здоров’я. З початку епідемії COVID-19 в Україні кількість лабораторій, які проводили дослідження, на початок квітня становило 28 лабораторій, сьогодні такі дослідження проводить 73 лабораторії. Також на початку цього тижня вже 175 лабораторій розпочали проводити тестування методом імуноферментного аналізу”, — сказав Ляшко.

За його словами, загалом з початку дозволу проводити такі дослідження проведено вже 228 тисяч досліджень методом імуноферментного аналізу.

“Якщо ми говоримо про продовження розширення потенціалу лабораторій, то сьогодні лабораторії, які є у підпорядкуванні у Міністерства охорони здоров’я, заключили контракти на поставки 23 приладів для ампліфікації, які дозволяють проводити дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції, на загальну суму понад 16 млн грн”, — розповів Ляшко.

Ляшко зазначив, що вже укладені контракти та розпочалися доставки 10 станцій для автоматичного виділення РНК — це дозволить пришвидшити роботу в лабораторіях та зменшить навантаження на лабораторних працівників.

“Ці 10 станцій автоматичного виділення РНК, контракти заключені на суму 8 млн грн. Також заключені додаткові контракти на суму 27 млн грн для закупівлі тест-систем для полімеразної ланцюгової реакції, на суму 14 млн для реагентів для виділення РНК, а також 25 млн грн для обладнання, яке допомагає відбирати зразки біологічного матеріалу для проведення досліджень”, — сказав Ляшко.

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