В Минздраве рассказали, во скольких лабораториях в Украине делают ИФА-тесты

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В Украине 175 лабораторий начали проводить тестирование методом иммуноферментного анализа. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Министерство здравоохранения продолжает принимать меры по расширению мощностей и лабораторных возможностей нашей системы здравоохранения. С начала эпидемии COVID-19 в Украине количество лабораторий, которые проводили исследования, на начало апреля составляло 28 лабораторий, сегодня такие исследования проводит 73 лаборатории. Также в начале этой недели уже 175 лабораторий начали проводить тестирование методом иммуноферментного анализа", - сказал Ляшко.

По его словам, всего с начала разрешения проводить такие исследования проведено уже 228 тысяч исследований методом иммуноферментного анализа.

"Если мы говорим о продолжении расширения потенциала лабораторий, то сегодня лаборатории, которые есть в подчинении у Министерства здравоохранения, заключили контракты на поставки 23 приборов для амплификации, которые позволяют проводить исследования методом полимеразной цепной реакции, на общую сумму более 16 млн грн", - рассказал Ляшко.

Ляшко отметил, что уже заключены контракты и начались поставки 10 станций для автоматического выделения РНК - это позволит ускорить работу в лабораториях и уменьшит нагрузку на лабораторных работников.

"Эти 10 станций автоматического выделения РНК, контракты заключены на сумму 8 млн грн. Также заключены дополнительные контракты на сумму 27 млн грн для закупки тест-систем для полимеразной цепной реакции, на сумму 14 млн для реагентов для выделения РНК, а также 25 млн грн для оборудования, которое помогает отбирать образцы биологического материала для проведения исследований", - сказал Ляшко.

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