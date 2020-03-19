У МОЗ розглядали чотири сценарії поширення коронавірусу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В МОЗ розробили, згідно з рекомендаціями ВООЗ, чотири сценарії поширення коронавірусу в Україні. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
“Ми розпочали готувати систему охорони здоров’я ще як тільки побачили розгортання, або сплески захворюваності в Китайській Народній Республіці. Це був кінець січня, початок лютого. Був розроблений відповідний національний план з протидії і запобігання поширення на території України коронавірусної хвороби... Було розроблено, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, чотири сценарії реагування, як передбачали: перше, коли в нас буде один завезений випадок, коли в нас буде внутрішньокраїнне поширення, і коли в нас буде спалах”, - сказав Віктор Ляшко.
Він додав, що у МОЗ знали, як будуть реагувати на перші випадки захворювання на коронавірус в Україні.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено всього 16 випадків СOVID-19.