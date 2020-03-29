У МОЗ повідомили, як використовуватимуть світові практики для боротьби з коронавірусом в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я створило експертну групу, яка вивчатиме передові заходи боротьби з коронавірусом і рекомендуватиме використовувати їх в Україні. Про це повідомив на брифінгу в неділю заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Специфічного лікування коронавірусної хвороби не існує, проводиться симптоматичне лікування. В той же час, у світі використовуються різні схеми і різні препарати, які використовують для лікування коронавірусної хвороби. Ми у МОЗ також прийняли рішення - у нас створена експертна група з провідних професорів і клініцистів, які будуть розглядати всі передові засоби лікування, які використовуються в світі, і будуть рекомендувати використовувати їх на території України у випадках, коли варіантів порятунку життя для хворого не буде існувати", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні немає локального протоколу для лікування хворих на коронавірус. Його появи очікують лікарні у всіх регіонах України.
Як повідомлялося в УНН, лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню короновірусу Ольга Голубовська раніше заявила, що відсутність в Україні затвердженого на державному рівні документу, який би дозволив лікарям призначати пацієнтам з коронавірусом препарати для їх лікування, потягне за собою дуже сумні наслідки.