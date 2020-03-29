В Минздраве сообщили, как будут использовать мировые практики для борьбы с коронавирусом в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Министерство здравоохранения создало экспертную группу, которая будет изучать передовые меры борьбы с коронавирусом и будет рекомендовать использовать их в Украине. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются различные схемы и различные препараты, используемые для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве также приняли решение - у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут рассматривать все передовые средства лечения, которые используются в мире, и будут рекомендовать использовать их на территории Украины в случаях, когда вариантов спасения жизни для больного не будет существовать", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине нет локальной протокола для лечения больных коронавирусом. Его появление ожидают больницы во всех регионах Украины.
Как сообщалось в УНН, врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновирусу Ольга Голубовская ранее заявила, что отсутствие в Украине утвержденного на государственном уровне документа, который бы позволил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения, повлечет за собой самые печальные последствия.