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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85409 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100385 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102554 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101808 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109867 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98745 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

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В Минздраве сообщили, как будут использовать мировые практики для борьбы с коронавирусом в Украине

В Минздраве сообщили, как будут использовать мировые практики для борьбы с коронавирусом в Украине

Киев  •  УНН

 • 13030 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Министерство здравоохранения создало экспертную группу, которая будет изучать передовые меры борьбы с коронавирусом и будет рекомендовать использовать их в Украине. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются различные схемы и различные препараты, используемые для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве также приняли решение - у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут рассматривать все передовые средства лечения, которые используются в мире, и будут рекомендовать использовать их на территории Украины в случаях, когда вариантов спасения жизни для больного не будет существовать", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине нет локальной протокола для лечения больных коронавирусом. Его появление ожидают больницы во всех регионах Украины.

Как сообщалось в УНН, врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновирусу Ольга Голубовская ранее заявила, что отсутствие в Украине утвержденного на государственном уровне документа, который бы позволил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения, повлечет за собой самые печальные последствия.

Украинские Национальные Новости

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