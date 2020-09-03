У МОЗ повідомили про ситуацію із поширенням COVID-19 у регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я надали статистику щодо ситуації у регіонах із поширенням COVID-19, станом на 3 вересня 2020 року: у 17 регіонах захворюваність за 14 днів на 100 тис. населення перевищує допустиму у 40 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зокрема, це такі регіони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найвищий показник захворюваності у Чернівецькій області - 258,6 людини на 100 тис. населення.
Зазначається, що найбільша кількість ліжок у закладах охорони здоров’я першої хвилі є у Львівській області - 2585.
Найвищий показник охоплення тестуванням на COVID-19 - у місті Києві (214,3 за останні 7 днів на 100 тис. населення). Всі інші області відповідають показнику у 24 тести на 100 тис.
Нагадаємо, в Україні вже 128 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 430.