У Москві помер письменник, автор "Крокодила Гени" та "листоноші Пєчкіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Письменник Едуард Успенський, відомий по книгах “Дядя Федір, пес і кіт” і “Крокодил Гена і його друзі”, помер в Москві у віці 80 років. Про це російському агентству ТАРС повідомила у вівторок дочка письменника Ірина, інформує УНН.
“На жаль, Едуард Миколайович помер. На жаль”, — сказала співрозмовниця агентства.
Раніше повідомлялося, що у письменника було виявлено злоякісне новоутворення. У четвер, 9 серпня, джерело в медичних колах Москви розповіло ТАРС, що Успенський знепритомнів у себе вдома, йому потрібна була невідкладна допомога.
Едуард Успенський здобув популярність завдяки дитячим книгам “Крокодил Гена і його друзі”, “Канікули в Простоквашино”, “Дядя Федір, пес і кіт”. Виступав сценаристом мультфільмів про цих персонажів. В останні роки Успенський конфліктував з кіностудією “Союзмультфільм”, звинувачуючи її в порушенні авторських прав.
Як повідомляв УНН, помер лауреат Нобелівської премії з літератури Відьядхар Сураджпрасад Найпол.