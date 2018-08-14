В Москве умер писатель, автор "Крокодила Гены" и "почтальоны Печкина"

“К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы”, — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что у писателя было обнаружено злокачественное новообразование. В четверг, 9 августа, источник в медицинских кругах Москвы рассказал ТАСС, что Успенский потерял сознание у себя дома, ему потребовалась неотложная помощь.

Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам “Крокодил Гена и его друзья”, “Каникулы в Простоквашино”, “Дядя Федор, пес и кот”. Выступал сценаристом мультфильмов про этих персонажей. В последние годы Успенский конфликтовал с киностудией “Союзмультфильм”, обвиняя ее в нарушении авторских прав.

Как сообщал УНН, умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видьядхар Сураджпрасад Найпол.