В Москве умер писатель, автор "Крокодила Гены" и "почтальоны Печкина"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Писатель Эдуард Успенский, известный по книгам “Дядя Федор, пес и кот” и “Крокодил Гена и его друзья”, скончался в Москве в возрасте 80 лет. Об этом российскому агентству ТАСС сообщила во вторник дочь писателя Ирина, информирует УНН.
“К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы”, — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что у писателя было обнаружено злокачественное новообразование. В четверг, 9 августа, источник в медицинских кругах Москвы рассказал ТАСС, что Успенский потерял сознание у себя дома, ему потребовалась неотложная помощь.
Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам “Крокодил Гена и его друзья”, “Каникулы в Простоквашино”, “Дядя Федор, пес и кот”. Выступал сценаристом мультфильмов про этих персонажей. В последние годы Успенский конфликтовал с киностудией “Союзмультфильм”, обвиняя ее в нарушении авторских прав.
Как сообщал УНН, умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видьядхар Сураджпрасад Найпол.