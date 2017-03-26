У Москві активісти принесли на мітинг символ київського Майдану - шини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Активісти у Москві принесли на мітинг шини - символ київського Майдану. Про це написав у Twitter один із активістів Володимир Заліщак у Twitter, передає УНН.
Як повідомив активіст, "народ приніс із собою покришки - символ київського Майдану".
Народ принёс с собой покрышки, негласный символ киевского Майдана. pic.twitter.com/FdxqDBfW2P— Владимир Залищак (@Zalishchak) 26 марта 2017 г.
Раніше у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.
У вестибюлях станцій метро “Білоруська”, “Маяковська” і “Пушкінська”, а також вздовж Тверської вулиці, де заплановано проведення акції протесту, чергують посилені поліцейські патрулі.
Згодом стало відомо, що російського опозиціонера Олексія Навального затримали в центрі Москви.