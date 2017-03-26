В Москве активисты принесли на митинг символ киевского Майдана - шины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Активисты в Москве принесли на митинг шины - символ киевского Майдана. Об этом написал в Twitter один из активистов Владимир Залищак в Twitter, передает УНН.
Как сообщил активист, "народ принес с собой покрышки - символ киевского Майдана".
Народ принёс с собой покрышки, негласный символ киевского Майдана. pic.twitter.com/FdxqDBfW2P- Владимир Залищак (@Zalishchak) 26 марта 2017 г.
Ранее в Москве власть перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков , грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.
В вестибюлях станций метро "Белорусская", "Маяковская" и "Пушкинская", а также вдоль Тверской улицы, где запланировано проведение акции протеста, дежурят усиленные полицейские патрули.
Впоследствии стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального задержали в центре Москвы .