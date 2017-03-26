В Москве активисты принесли на митинг символ киевского Майдана - шины

Как сообщил активист, "народ принес с собой покрышки - символ киевского Майдана".

Народ принёс с собой покрышки, негласный символ киевского Майдана. pic.twitter.com/FdxqDBfW2P

Ранее в Москве власть перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков , грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.

В вестибюлях станций метро "Белорусская", "Маяковская" и "Пушкинская", а также вдоль Тверской улицы, где запланировано проведение акции протеста, дежурят усиленные полицейские патрули.

Впоследствии стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального задержали в центре Москвы .