У Монголії обмежено дорожній рух через морози та хуртовини

КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністр дорожньо-транспортного розвитку Монголії Бямбасуренгійн Енх-Амгалан видав указ про обмеження поїздок по автомагістралях, що зв'язує Улан-Батор з декількома провінціями, через морози, сильного вітру і хуртовин. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Синьхуа".