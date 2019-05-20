У Монголії обмежено дорожній рух через морози та хуртовини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністр дорожньо-транспортного розвитку Монголії Бямбасуренгійн Енх-Амгалан видав указ про обмеження поїздок по автомагістралях, що зв'язує Улан-Батор з декількома провінціями, через морози, сильного вітру і хуртовин. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Синьхуа".
19 травня температура повітря в деяких регіонах країни опускалася до -14.
"Найсильніші хуртовини охопили південні, центральні і східні регіони Монголії з минулою п'ятниці, що призвело до шкідливих впливив водіння по слизьких дорогах через нульову видимість. Зважаючи на це автомобільні дороги, що зв'язують Улан-Батор і такі монгольські провінції, як Умнеговь, Дундговь, Говь-Сумбер, Хентій, Сухе-Батор, Дорноговь і Дорнод будуть перекриті до кінця цього тижня", - наголошується в офіційному повідомленні.
З початку травня на більшій частині території Монголії погода була вкрай нестійкою.
Чотири скотаря в провінції Умнеговь і два пастуха в аймаку Уверхангай загинули в результаті переохолодження під час сильної хуртовини минулого тижня.
Як повідомляв Інститут метеорології і моніторингу навколишнього середовища Монголії, сильний поривчастий вітер і мокрий сніг будуть спостерігатися в багатьох районах країни до кінця травня.
Головне управління з питань надзвичайних ситуацій Монголії закликало населення країни вжити додаткових заходів обережності на час різкого похолодання і хуртовин.
Нагадаємо, пилова буря накрила деякі регіони Монголії, через що рух на автодорогах тимчасово припинено.