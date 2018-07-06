У МОН розказали, на скільки за два роки збільшились видатки на науку

"Впродовж 2017-2018 років обсяги бюджетного фінансування науки збільшились на 69%. Ми відштовхнулися у 2016 році від 0,16% ВВП з держбюджету і зараз довели це до 0,24% ВВП. Наша мета - ще за два роки подвоїти (видатки на науку – ред.)", - заявила Л.Гриневич.



Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України планує провести консультації з угорською громадою України стосовно проекту закону "Про загальну середню освіту" в частині мови навчання.



"Скоріше всього вони відбудуться у першій половині липня. Ми ще не можемо сказати точну дату, але це буде повідомлено на сайті Міністерства освіти", - сказала Л.Гриневич, відповідаючи на запитання про те, коли відбудуться консультації з угорською громадою України.