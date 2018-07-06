У МОН розказали, на скільки за два роки збільшились видатки на науку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. За останні два роки видатки на науку з державного бюджету України збільшились на 0,08% ВВП країни. Про це під час години запитань до уряду заявила міністр освіти Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.
"Впродовж 2017-2018 років обсяги бюджетного фінансування науки збільшились на 69%. Ми відштовхнулися у 2016 році від 0,16% ВВП з держбюджету і зараз довели це до 0,24% ВВП. Наша мета - ще за два роки подвоїти (видатки на науку – ред.)", - заявила Л.Гриневич.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України планує провести консультації з угорською громадою України стосовно проекту закону "Про загальну середню освіту" в частині мови навчання.
"Скоріше всього вони відбудуться у першій половині липня. Ми ще не можемо сказати точну дату, але це буде повідомлено на сайті Міністерства освіти", - сказала Л.Гриневич, відповідаючи на запитання про те, коли відбудуться консультації з угорською громадою України.