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У МОН хочуть запустити дванадцятирічку вже з 2024 року

Київ • УНН

 • 47199 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Міністерство освіти і науки розглядає можливість запуску дванадцятирічної школи вже з 2024 року, пришвидшивши реформу на три роки. Про це повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад в інтерв'ю кореспонденту УНН.

У МОН хочуть запустити дванадцятирічку вже з 2024 року

"В моєму ідеалістичному уявленні старша школа могла б стартувати з 2024 року, якби ми пришвидшили цикл базової школи – 7-9 класи – і підготували за 4 роки мережу шкіл, вчителів, простір, але це величезна робота. І ми розуміємо, що якщо ми залишимо це до 2027 року, то шанс, що воно доживе до того часу і буде реалізоване, суттєво зменшується", - зазначила Новосад.

За її словами, для пришвидшення запуску реформованої старшої школи необхідні академічні ліцеї, які матимуть відповідних вчителів, змінити зміст освіти, створити належне освітнє середовище, яке відповідатиме академічним напрямкам цього ліцею.
При цьому вона уточнила, що наразі МОН займається прорахунком варіантів запуску цієї реформи і оцінкою їх вартості.

"Крім того, нам важливо, щоб у реформу вірили, а просто сказати тим, хто думав вчитися 11 класів, що відсьогодні вони будуть вчитися вже 12, і при цьому не показати перспективи, чим якісно відрізнятиметься нова школа, що таке академічний ліцей і в чому його перевага, не маючи підготовленої за всіма напрямками бази старшої школи, буде неправильно і некоректно", - додала міністр.

Нагадаємо, в Україні з 800 опорних шкіл більше 200 не відповідають критеріям опорної школи.

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