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В МОН хотят запустить двенадцатилетку уже с 2024

Киев • УНН

 • 47199 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Министерство образования и науки рассматривает возможность запуска двенадцатилетней школы уже с 2024 года, ускорив реформу на три года. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в интервью корреспонденту УНН.

В МОН хотят запустить двенадцатилетку уже с 2024

"В моем идеалистическом представлении старшая школа могла бы стартовать с 2024 года, если бы мы ускорили цикл базовой школы - 7-9 классы - и подготовили за 4 года сеть школ, учителей, пространство, но это огромная работа. И мы понимаем, что если мы оставим это до 2027 года, то шанс, что оно доживет до того времени и будет реализовано, существенно уменьшается", - отметила Новосад.

По ее словам, для ускорения запуска реформированной старшей школы необходимы академические лицеи, которые будут иметь соответствующих учителей, изменить содержание образования, создать должное образовательную среду, которая будет отвечать академическим направлениям этого лицея.

При этом она уточнила, что сейчас МОН занимается просчетом вариантов запуска этой реформы и оценкой их стоимости.

"Кроме того, нам важно, чтобы в реформу верили, а просто сказать тем, кто думал учиться 11 классов, что отныне они будут учиться уже 12, и при этом не показать перспективы, чем качественно будет отличаться новая школа, что такое академический лицей и в чем его преимущество, не имея подготовленной по всем направлениям базы старшей школы, будет неправильно и некорректно", - добавила министр.

Напомним, в Украине из 800 опорных школ более 200 не соответствуют критериям опорной школы.

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