У Мін'юсті розповіли про виконавче провадження проти столичної влади через алкоголь

"На виконанні у відділі перебуває виконавче провадження № 54539683 з примусового виконання наказу господарського суду міста Києва від 28.07.2017 № 910/3681/17 про зобов’язання Київську міську раду (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36; ІНН 22883141) виконання рішення Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.12.2016 № 63 у справі № 997/57-р-02-07-і6 "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", а саме припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50 та абзацом 9 частини 2 статті 15 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді вчинення анти конкурентних дій органом місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

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Виконавче провадження було відкрите 19 серпня 2017 року.

Нагадаємо, що викоавче провадження відкрили через те, що КМР ігнорує і не виконує рішення суду, відповідно до якого мяє скасувати власне обмеження на торгівлю алкгольними напоями у нічний час.

Додамо, що низка столичних супермаркетів, зважаючи на рішення судів, поновили продаж алкголю у нічний час.

І така практика, за словами юриста Владислава Білоцького є цілком нормально і законно.

Крім того, адвокат підкреслив, що оскільки незаконні обмеження на торгівлю алкоголем діяли майже рік, то сьогодні підприємці і виробники алкоголю можуть стягнути з Київміськради грошову компенсацію за втрачений прибуток.