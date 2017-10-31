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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35589 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100836 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153158 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115117 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115749 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112111 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103997 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106982 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103492 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152771 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Минюсте рассказали об исполнительном производстве против столичной власти из-за алкоголя

В Минюсте рассказали об исполнительном производстве против столичной власти из-за алкоголя

Киев  •  УНН

 • 8936 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В департаменте исполнительной службы Минюста находится исполнительное производство о принудительном исполнении Киевским городским советом судебного решения в части прекращения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Минюста относительно так называемой "ночной запрета" на продажу алкголю в Киеве.

 

"На исполнении в отделе находится исполнительное производство № 54539683 по принудительному исполнению приказа хозяйственного суда города Киева от 28.07.2017 № 910/3681/17 об обязательствах Киевский городской совет (01044, г.. Киев, ул. Крещатик, 36; ИНН 22883141 ) исполнение решения Административного коллегии Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины от 20.12.2016 № 63 по делу № 997/57-р-02-07-и6 "о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", а именно прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотрено го пунктом 3 статьи 50 и абзацем 9 части 2 статьи 15 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде совершения антиконкурентных действий органом местного самоуправления ", - говорится в сообщении.

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Исполнительное производство было открыто 19 августа 2017.

Напомним, что викоавче производства открыли из-за того, что КГС игнорирует и не выполняет решение суда, согласно которому мяе отменить собственное ограничения на торговлю алкгольнимы напитками в ночное время.

Добавим, что ряд столичных супермаркетов, несмотря на решение судов, возобновили продажу алкголю в ночное время.
И такая практика, по словам юриста Владислава Билоцкий вполне нормально и законно.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что поскольку незаконные ограничения на торговлю алкоголем действовали почти год, то сегодня предприниматели и производители алкоголя могут взыскать с Киевгорсовета денежную компенсацию за упущенную прибыль.

Украинские Национальные Новости

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