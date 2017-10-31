В Минюсте рассказали об исполнительном производстве против столичной власти из-за алкоголя

"На исполнении в отделе находится исполнительное производство № 54539683 по принудительному исполнению приказа хозяйственного суда города Киева от 28.07.2017 № 910/3681/17 об обязательствах Киевский городской совет (01044, г.. Киев, ул. Крещатик, 36; ИНН 22883141 ) исполнение решения Административного коллегии Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины от 20.12.2016 № 63 по делу № 997/57-р-02-07-и6 "о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", а именно прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотрено го пунктом 3 статьи 50 и абзацем 9 части 2 статьи 15 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде совершения антиконкурентных действий органом местного самоуправления ", - говорится в сообщении.

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Исполнительное производство было открыто 19 августа 2017.

Напомним, что викоавче производства открыли из-за того, что КГС игнорирует и не выполняет решение суда, согласно которому мяе отменить собственное ограничения на торговлю алкгольнимы напитками в ночное время.

Добавим, что ряд столичных супермаркетов, несмотря на решение судов, возобновили продажу алкголю в ночное время.

И такая практика, по словам юриста Владислава Билоцкий вполне нормально и законно.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что поскольку незаконные ограничения на торговлю алкоголем действовали почти год, то сегодня предприниматели и производители алкоголя могут взыскать с Киевгорсовета денежную компенсацию за упущенную прибыль.