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У Мін'юсті розповіли про нові заяви до ЄСПЛ проти РФ

У Мін'юсті розповіли про нові заяви до ЄСПЛ проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Міністерство Юстиції України готує нові міждержавні заяви до Європейського суду з прав людини стосовно продовження російської агресії на території України. Про це сьогодні на брифінгу з нагоди відзначення 100-річчя української юстиції Міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

"Ці позови стосуються продовження військової агресії Російської Федерації проти України. Ми плануємо презентувати відповідну інформацію з частиною доказової бази, яка дозволена в частині регламенту Європейського Суду в кінці вересня – на початку жовтня", - сказав міністр.

Відповідаючи на уточнення журналістів про те, чи це йдеться про окремі позови проти РФ, чи додаткові матеріали до вже поданих позовів, П.Петренко сказав: "щодо форми, ми зараз узгоджуємо з нашими міжнародними радниками, які супроводжують ці процеси в ЄСПЛ. Але ми бачимо фактичну практику Європейського суду про те, що він розділяє справи за періодами військових дій для того, щоб простіше для суддів було досліджувати доказову базу. Скоріше всього, що це будуть окремі міждержавні заяви України проти Російської Федерації за ті періоди, які не охопленні попередніми п’ятьма справами".

Нагадаємо, Міністерство юстиції України планує найближчим часом подати черговий позов проти Росії до Європейського Суду з Прав людини стосовно українських політв’язнів. Його досі не подали, оскільки сподівались на врегулювання питання з політв’язнями дипломатичним шляхом. Про це повідомив сьогодні на брифінгу з нагоди відзначення 100-річчя української юстиції Міністр юстиції Павло Петренко.

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