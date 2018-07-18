В Минюсте рассказали о новых заявлениях в ЕСПЧ против РФ

"Эти иски касаются продолжения военной агрессии Российской Федерации против Украины. Мы планируем представить соответствующую информацию с частью доказательной базы, которая разрешена в части регламента Европейского Суда в конце сентября - начале октября", - сказал министр.



Отвечая на уточнение журналистов о том, это речь идет об отдельных исков против РФ, или дополнительных материалов к уже поданным искам, П.Петренко сказал: "о форме, мы сейчас согласовываем с нашими международными советниками, которые сопровождают эти процессы в ЕСПЧ. Но мы видим фактическую практику Европейского суда о том, что он разделяет дела по периодам военных действий для того, чтобы проще для судей было исследовать доказательную базу. Скорее всего, это будут отдельные межгосударственные заявления Украины против Российской Федерации за те периоды, не охваченные предварительными пятью делами".



Напомним, Министерство юстиции Украины планирует в ближайшее время подать очередной иск против России в Европейский Суд по правам человека относительно украинских политзаключенных. Его до сих пор не подали, поскольку надеялись на урегулирование вопроса с политзаключенными дипломатическим путем. Об этом сообщил сегодня на брифинге по случаю 100-летия украинской юстиции Министр юстиции Павел Петренко.