У Мінветеранів створили координаційний штаб надання допомоги під час пандемії COVID-19

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Міністерстві у справах ветеранів створили координайний штаб, який буде займатися допомогою під час пандемії коронавірусу. Штаб здійснюватиме щоденний моніторинг звернень ветеранів щодо задоволення їх життєвих потреб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.