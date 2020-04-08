У Мінветеранів створили координаційний штаб надання допомоги під час пандемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Міністерстві у справах ветеранів створили координайний штаб, який буде займатися допомогою під час пандемії коронавірусу. Штаб здійснюватиме щоденний моніторинг звернень ветеранів щодо задоволення їх життєвих потреб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.
"Сьогодні, 8 квітня 2020 року міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб підписав наказ "Про створення оперативного штабу при Міністерстві у справах ветеранів України з питань координації надання допомоги під час пандемії коронавірусної інфекції на території України", - йдеться у повідомленні.
Відтак, оперативний штаб діятиме на період карантину і здійснюватиме щоденний моніторинг звернень ветеранів війни та членів сімей загиблих воїнів щодо задоволення їх життєвих потреб та надання їм побутових послуг.
"Щодня на базі штабу проходитимуть наради в режим відео-конференцій, на яких буде здійснюватися моніторинг ситуації і, відповідно, прийматимуться рішення по оперативному реагуванню", - додали в міністерстві.
Окрім того, на сайті Мінветеранів створюється окрема сторінка щодо координації роботи оперативного штабу, де у вільному доступі буде зібрана звітна інформація з приводу надання допомоги ветеранському середовищу та уся доступна і правдива інформація щодо боротьби з короновірусом COVID-19.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує Україні якомога довше продовжувати карантин, адже це ефективний засіб збереження людського життя.