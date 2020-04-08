В Минветеранов создали координационный штаб оказания помощи во время пандемии COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Министерстве по делам ветеранов создали координайний штаб, который будет заниматься помощью во время пандемии коронавируса. Штаб будет осуществлять ежедневный мониторинг обращений ветеранов по удовлетворению их жизненных потребностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.