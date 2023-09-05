У Мінцифрі закликали українців використовуючи Дію, допомогати роботі наших дронів

Цитата

"Допоможіть нашим бійцям використовувати військові технології на повну. Повідомляйте в чатбот єВорог про комплекси зв’язку та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ця техніка дає змогу ворожим підрозділам обмінюватися інформацією та глушить наш звʼязок", - йдеться в повідомленні.

Українським військовим важлива інформація про:



РЕБ Житєль



Редут 2УС



Борисоглєбськ



Репеллент



У відомстві акцентували на необхідності бути обережними.

"Надсилайте інформацію, якщо впевнені, що поряд немає окупантів. Видаляйте дані з пристрою щойно надішлете заяву. Не розповідайте про переміщення техніки в телефонній розмові. Повідомляйте про техніку окупанта з головного екрана в застосунку Дія", - додали в Мінцифрі.