У Мінцифрі закликали українців використовуючи Дію, допомогати роботі наших дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Мінцифрі закликали повідомляти про ворожі комплекси зв’язку та радіоелектронної боротьби (РЕБ) у єВорог, щоб українські дрони працювали ще ефективніше, передає УНН.
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"Допоможіть нашим бійцям використовувати військові технології на повну. Повідомляйте в чатбот єВорог про комплекси зв’язку та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ця техніка дає змогу ворожим підрозділам обмінюватися інформацією та глушить наш звʼязок", - йдеться в повідомленні.
Українським військовим важлива інформація про:
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- РЕБ Житєль
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- Редут 2УС
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- Борисоглєбськ
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- Репеллент
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У відомстві акцентували на необхідності бути обережними.
"Надсилайте інформацію, якщо впевнені, що поряд немає окупантів. Видаляйте дані з пристрою щойно надішлете заяву. Не розповідайте про переміщення техніки в телефонній розмові. Повідомляйте про техніку окупанта з головного екрана в застосунку Дія", - додали в Мінцифрі.