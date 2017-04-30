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У Мінську затримали організатора протесту 1 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Опозиційний білоруський політик Микола Статкевич, який закликав своїх прихильників вийти 1 травня на протест проти політики президента Олександра Лукашенка, засуджений до п'яти діб адміністративного арешту, передає УНН із посиланням на ВВС.

У Мінську затримали організатора протесту 1 травня

Як пише видання, про арешт М.Статкевича білоруські органи повідомили його дружині Марині Адамович, яка почала шукати політика напередодні, після того як він перестав виходити на зв'язок.

Про причини адміністративного арешту не повідомляється.

У п'ятницю М.Статкевич закликав громадян вийти 1 травня на Жовтневу площу в центрі Мінська і висловити протест проти політики білоруської влади з обмеження прав трудящих, залякування населення та репресій проти активістів.

М.Статкевич наголосив, що не має наміру просити у влади дозвіл на проведення акції.

ЗМІ також відзначило, що офіційні першотравневі демонстрації в білоруській столиці не проводяться вже понад 10 років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінську відбулося майже 150 судів над учасниками протестів

Микола Статкевич - затятий критик президента Лукашенка, його суперник у боротьбі за президентське крісло на виборах 2010 року.

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