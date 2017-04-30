В Минске задержали организатора протеста 1 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Оппозиционный белорусский политик Николай Статкевич, который призвал своих сторонников выйти 1 мая на протест против политики президента Александра Лукашенко, приговорен к пяти суткам административного ареста, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как пишет издание, об аресте М.Статкевича белорусские органы сообщили его жене Марине Адамович, которая начала искать политика накануне, после того как он перестал выходить на связь.
О причинах административного ареста не сообщается.
В пятницу М.Статкевич призвал граждан выйти 1 мая на Октябрьскую площадь в центре Минска и выразить протест против политики белорусских властей по ограничению прав трудящихся, устрашения населения и репрессий против активистов.
М.Статкевич подчеркнул, что не намерен просить у властей разрешения на проведение акции.
В СМИ также отметили, что официальные первомайские демонстрации в белорусской столице не проводятся уже более 10 лет.
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Николай Статкевич - ярый критик президента Лукашенко, его соперник в борьбе за президентское кресло на выборах 2010 года.