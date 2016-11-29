У Мінську не дійшли згоди у всіх принципових питаннях “дорожньої карти”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Під час зустрічі у “нормандському форматі” глав МЗС України, Німеччини, Франції та Росії не було досягнуто згоди щодо всіх принципових питань “дорожньої карти”. Про це під час брифінгу за результатами зустрічі повідомив глава МЗС України Павло Клімкін, передає УНН.
“Не має згоди зі всіх принципових питань: щодо питання контролю і ефективного моніторингу з боку ОБСЄ неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, щодо ефективного доступу ОБСЄ до всього Донбасу, щодо виведення російських військ і російських найманців. Ми не торкнулися питання як забезпечити безпеку вибори. По всіх ключових питаннях ми дуже коротко пройшлися”, - повідомив П.Клімкін.
Також П.Клімкін зазначив, що гуманітарні питання не мають бути частиною логіки “дорожньої карти”, а мають бути виконані саме зараз.
“Ми чітко відстоювали наші позиції. Ми не бачимо гуманітарні питання саме зараз частиною логіки дорожньої карти”, — зазначив він.
Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у Мінську завершилася.
У переговорах у Мінську крім міністрів також брали участь голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан, його заступник Олександр Хуг і спецпредставник голови ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік.
Про проведення зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" до кінця листопада домовилися 19 жовтня в Берліні президенти Росії, Франції, України - Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Передбачалося, що глави МЗС схвалять дорожню карту щодо врегулювання на Донбасі.