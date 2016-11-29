В Минске не пришли к согласию по всем принципиальным вопросам "дорожной карты"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во время встречи в "нормандском формате" глав МИД Украины, Германии, Франции и России не было достигнуто согласия по всем принципиальным вопросам "дорожной карты". Об этом во время брифинга по результатам встречи сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Нет согласия по всем принципиальным вопросам: по вопросу контроля и эффективного мониторинга со стороны ОБСЕ неконтролируемого участка российско-украинской границы, по эффективного доступа ОБСЕ ко всему Донбассу, о выводе российских войск и российских наемников. Мы не затронули вопрос как обеспечить безопасность выборов. По всем ключевым вопросам мы очень коротко прошлись", - сообщил П.Климкин.
Также П.Климкин отметил, что гуманитарные вопросы не должны быть частью логики "дорожной карты", а должны быть выполнены именно сейчас.
"Мы четко отстаивали наши позиции. Мы не видим гуманитарные вопросы именно сейчас частью логики дорожной карты", - отметил он.
Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске закончилась.
В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.
О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.
Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию на Донбассе.