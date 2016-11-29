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В Минске не пришли к согласию по всем принципиальным вопросам "дорожной карты"

Киев • УНН

 • 8845 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во время встречи в "нормандском формате" глав МИД Украины, Германии, Франции и России не было достигнуто согласия по всем принципиальным вопросам "дорожной карты". Об этом во время брифинга по результатам встречи сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает УНН.

В Минске не пришли к согласию по всем принципиальным вопросам "дорожной карты"

"Нет согласия по всем принципиальным вопросам: по вопросу контроля и эффективного мониторинга со стороны ОБСЕ неконтролируемого участка российско-украинской границы, по эффективного доступа ОБСЕ ко всему Донбассу, о выводе российских войск и российских наемников. Мы не затронули вопрос как обеспечить безопасность выборов. По всем ключевым вопросам мы очень коротко прошлись", - сообщил П.Климкин.

Также П.Климкин отметил, что гуманитарные вопросы не должны быть частью логики "дорожной карты", а должны быть выполнены именно сейчас.

"Мы четко отстаивали наши позиции. Мы не видим гуманитарные вопросы именно сейчас частью логики дорожной карты", - отметил он.

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске закончилась.

В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.

О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.

Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию на Донбассе.

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