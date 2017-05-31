У Міносвіти розповіли, коли Україна перейде до міжнародного оцінювання учнів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Наступного року Україна візьме участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів — PISA. Про це в ефірі “5 каналу” заявила радник міністра освіти та науки України Оксана Макаренко, передає УНН.
“Наступного року Україна візьме участь в PISA і буде вже компетентніший підхід до перевірки знань”, — сказала О. Макаренко.
“Треба рухатись до зміни завдань. Зараз ці завдання більш стандартизовані, де треба вибрати правильну відповідь і невеличка кількість є відкритих завдань, які розкривають потенціал того, як ти можеш передавати свої думки, висловлювати. Взагалі це віддалено нагадує як ти можеш ці знання втілити в життя і зробити їх корисними”, — додала вона.