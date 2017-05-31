В Минобразования рассказали, когда Украина перейдет к международному оценивания учеников

“В следующем году Украина примет участие в PISA и будет уже более компетентен подход к проверке знаний”, — сказала О.Макаренко.

“Надо двигаться к изменению задач. Сейчас эти задачи более стандартизированы, где нужно выбрать правильный ответ и небольшое количество является открытых задач, которые раскрывают потенциал того, как ты можешь передавать свои мысли, высказывать. Вообще это отдаленно напоминает как ты можешь эти знания воплотить в жизнь и сделать их полезными”, — добавила она.