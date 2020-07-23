У Міносвіти пояснили, як працюватимуть школи в Україні з 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В Україні будуть працювати у новому навчальному році ті школи, які потрапляють у "зелену", "жовту" та "помаранчеву" зони. Про це повідомила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"В залежності від рівня епідемічної ситуації, територія України буде розділена на певні рівні: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" та "червоний". Рішення про віднесення тієї чи іншої території до певного рівня приймає держкомісія техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо ваша територія потрапляє у "зелений", "жовтий" або "помаранчевий" рівень, ви можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти", - розповіла Мандзій.
Також вона наголосила, що тільки у "червоному" рівні є заборона відвідувати установи освіти.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території Україн. Регіони будуть ділитися на "зелені", "жовті", "помаранчеві" та "червоні" зони.