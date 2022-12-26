У міноборони білорусі розповіли про отримання російських "Іскандерів" та С-400

Цитата

"Наші військовослужбовці на сьогодні, екіпажі, розрахунки, пройшли повний курс підготовки у спільних навчально-бойових центрах збройних сил російської федерації, республіки білорусь. Дані зразки озброєння ("Іскандер" та С-400) сьогодні перебувають на бойовому чергуванні і готові повністю до виконання завдань за призначенням", - сказав начальник головного управління ідеологічної роботи міноборони рб леонід касинський у відео в Telegram.

Доповнення

Російські сили використали білорусь для свого невдалого наступу на Київ у лютому, і в останні місяці в країні спостерігається наростаюча активність російських та білоруських військових.