В минобороны беларуси рассказали о получении российских "Искандеров" и С-400

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"Наши военнослужащие на сегодня, экипажи, расчеты, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах вооруженных сил российской федерации, республики беларусь. Данные образцы вооружения ("Искандер" и С-400) сегодня находятся на боевом дежурстве и готовы полностью к выполнению задач по предназначению", - сказал начальник главного управления идеологической работы минобороны рб леонид касинский в видео в Telegram.

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Российские силы использовали беларусь для своего неудавшегося наступления на Киев в феврале, и в последние месяцы в стране наблюдается нарастающая активность российских и белорусских военных.