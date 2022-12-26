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В минобороны беларуси рассказали о получении российских "Искандеров" и С-400

Киев • УНН

 • 439331 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Представитель минобороны беларуси леонид касинский рассказал об ускоренном процессе получения беларусью российских оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и системы ПВО С-400, в видео, опубликованном мо рб, пишет УНН.

Цитата

"Наши военнослужащие на сегодня, экипажи, расчеты, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах вооруженных сил российской федерации, республики беларусь. Данные образцы вооружения ("Искандер" и С-400) сегодня находятся на боевом дежурстве и готовы полностью к выполнению задач по предназначению", - сказал начальник главного управления идеологической работы минобороны рб леонид касинский в видео в Telegram.

Дополнение

Российские силы использовали беларусь для своего неудавшегося наступления на Киев в феврале, и в последние месяцы в стране наблюдается нарастающая активность российских и белорусских военных.

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