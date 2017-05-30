У Мінкульті пояснили, чому не демонтують герб СРСР на монументі “Батьківщина-мати”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Демонтаж гербу СРСР на монументі “Батьківщина-мати” може порушити чинне законодавство України про охорону культурної спадщини та про авторське право і суміжні права. Про це УНН повідомили в Міністерстві культури у відповідь на інформаційний запит.
“З метою попередження порушення чинного законодавства питання демонтажу, а також заміни радянської символіки на щиті Монумента має опрацюватися з точки зору законодавства України про охорону культурної спадщини та про авторське право і суміжні права”, — йдеться у відповіді на інформаційний запит.
Зазначається, що Законом України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” встановлено заборону на використання та пропаганду символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, зокрема герба СРСР.
Водночас, дана заборона не поширюється на випадки використання такої символіки у творах мистецтва, створених до набрання чинності цього Закону.
При цьому, у Мінкульті зазначили, що скульптура “Батьківщина-мати” була створена наприкінці 70-х — початку 80-х років 20 століття, тобто до набрання чинності Закону, та перебуває під охороною держави.
Також у міністерстві повідомили, що монумент був занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 16 грудня 2016 року як пам’ятка науки і техніки місцевого значення.
Нагадаємо, раніше у КМДА повідомляли, що дату демонтажу гербу СРСР на монументі “Батьківщина-мати” має визначити Мінкульт.