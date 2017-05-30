В Минкульте объяснили, почему не демонтируют герб СССР на монументе "Родина-мать"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Демонтаж герба СССР на монументе "Родина-мать" может нарушить действующее законодательство Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах. Об этом сообщили УНН в Министерстве культуры в ответ на информационный запрос.
"С целью предупреждения нарушения действующего законодательства вопрос демонтажа, а также замены советской символики на щите Монумента надо проработать с точки зрения законодательства Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах", - говорится в ответе на информационный запрос.
Отмечается, что Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" установлен запрет на использование и пропаганду символики коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в частности герба СССР.
В то же время, данный запрет не распространяется на случаи использования такой символики в произведениях искусства, созданных до вступления в силу этого Закона.
При этом, в Минкульте отметили, что скульптура "Родина-мать" была создана в конце 70-х - начале 80-х годов 20 века, то есть до вступления в силу Закона, и находится под охраной государства.
Также в министерстве сообщили, что монумент был занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины 16 декабря 2016 как памятник науки и техники местного значения.
Напомним, ранее в КГГА сообщали, что дату демонтажа герба СССР на монументе "Родина-мать" должен определить Минкульт.