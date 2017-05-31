У Мінінформполітики анонсували появу газети для зони АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В Україні з’явиться паперове видання, яке буде стосуватися фейків, інформаційної війни, котра ведеться проти України. Про це в ефірі “5 каналу” заявив державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко, передає УНН.
“Існують інформаційні війська України, які були створені на початку роботи міністерства, вони функціонують, аналізують ті фейки, які вкидаються. Більше того, ми плануємо цього року також видати паперові видання, які в тому числі будуть стосуватися фейків, інформаційної війни проти України, а також засобів, як їй протистояти”, — сказав він.
“У нас є закон про роздержавлення державних ЗМІ і органи влади не можуть створювати, володіти паперовими виданнями. Є виняток для Міноборони — це “Народна армія” і буде газета для зони АТО, “Донбасінформ”, — додав Держсекретар Мінінформполітики.