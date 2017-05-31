В Мининформполитики анонсировали появление газеты для зоны АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Украине появится бумажное издание, которое будет касаться фейков, информационной войны, которая ведется против Украины. Об этом в эфире “5 канала” заявил государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко, передает УНН.
“Существуют информационные войска Украины, которые были созданы в начале работы министерства, они функционируют, анализируют те фейки, которые вбрасываются. Более того, мы планируем в этом году также выдать бумажные издания, которые в том числе будут касаться фейков, информационной войны против Украины, а также средств, как ей противостоять”, — сказал он.
“У нас есть закон о разгосударствлении государственных СМИ и органы власти не могут создавать, владеть бумажными изданиями. Есть исключение для Минобороны — это “Народная армия” и будет газета для зоны АТО, “Донбасинформ”, — добавил Госсекретарь Мининформполитики.