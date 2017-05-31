В Мининформполитики анонсировали появление газеты для зоны АТО

“Существуют информационные войска Украины, которые были созданы в начале работы министерства, они функционируют, анализируют те фейки, которые вбрасываются. Более того, мы планируем в этом году также выдать бумажные издания, которые в том числе будут касаться фейков, информационной войны против Украины, а также средств, как ей противостоять”, — сказал он.

“У нас есть закон о разгосударствлении государственных СМИ и органы власти не могут создавать, владеть бумажными изданиями. Есть исключение для Минобороны — это “Народная армия” и будет газета для зоны АТО, “Донбасинформ”, — добавил Госсекретарь Мининформполитики.